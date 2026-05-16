Qualifié pour sa toute première finale sur le Masters 1000 de Rome après trois échecs dans le dernier carré, Casper Ruud a été inter­rogé en confé­rence de presse sur son futur adver­saire, qui pour­rait bien être Jannik Sinner, qui mène 4–2 dans le troi­sième set face à Medvedev avant la reprise de la rencontre ce samedi.

Et forcé­ment, le Norvégien n’a pas oublié sa dernière confron­ta­tion face au numéro 1 mondial, ici‐même en quarts de finale de l’édi­tion 2025, où il n’avait inscrit qu’un seul petit jeu (6−0, 6–1).

« Eh bien, je dois simple­ment essayer d’aborder ce match comme n’importe quel autre, essayer de ne pas penser à cette énorme vague qui se profile devant moi, avec toute la dyna­mique qu’il est en train de créer, toute la confiance qu’il a acquise et tous les records qu’il est en train d’établir et de battre. Au bout du compte, c’est un être humain. Je dois essayer de penser ainsi autant que possible. L’année dernière, il m’a litté­ra­le­ment balayé du court. On s’en souviendra tous les deux, bien sûr. J’espère que ce ne sera pas le cas cette fois‐ci. Je vais simple­ment essayer de rester dans ma ligne de conduite, de rester concentré sur ce que je fais bien, en sachant que face à lui, il ne suffit pas de rehausser son niveau d’un cran, mais bien de deux ou trois crans pour pouvoir le suivre. C’est l’ob­jectif auquel je vais penser demain (samedi), à l’en­traî­ne­ment et pendant le match. »