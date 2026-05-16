Qualifié pour sa toute première finale sur le Masters 1000 de Rome après trois échecs dans le dernier carré, Casper Ruud a été interrogé en conférence de presse sur son futur adversaire, qui pourrait bien être Jannik Sinner, qui mène 4–2 dans le troisième set face à Medvedev avant la reprise de la rencontre ce samedi.
Et forcément, le Norvégien n’a pas oublié sa dernière confrontation face au numéro 1 mondial, ici‐même en quarts de finale de l’édition 2025, où il n’avait inscrit qu’un seul petit jeu (6−0, 6–1).
« Eh bien, je dois simplement essayer d’aborder ce match comme n’importe quel autre, essayer de ne pas penser à cette énorme vague qui se profile devant moi, avec toute la dynamique qu’il est en train de créer, toute la confiance qu’il a acquise et tous les records qu’il est en train d’établir et de battre. Au bout du compte, c’est un être humain. Je dois essayer de penser ainsi autant que possible. L’année dernière, il m’a littéralement balayé du court. On s’en souviendra tous les deux, bien sûr. J’espère que ce ne sera pas le cas cette fois‐ci. Je vais simplement essayer de rester dans ma ligne de conduite, de rester concentré sur ce que je fais bien, en sachant que face à lui, il ne suffit pas de rehausser son niveau d’un cran, mais bien de deux ou trois crans pour pouvoir le suivre. C’est l’objectif auquel je vais penser demain (samedi), à l’entraînement et pendant le match. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 11:23