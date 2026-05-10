Au micro de Ziggo Sport à Rome, où il va affronter Lorenzo Musetti en huitièmes de finale après avoir battu Jiri Lehecka (6−3, 6–4), Casper Ruud a a livré un hommage appuyé à Jannik Sinner, vainqueur des quatre derniers Masters 1000 et désormais sur une série de 24 victoires consécutives
« Je l’ai affronté l’année dernière à Rome et je me souviens déjà avoir dit très ouvertement à ce moment‐là que j’avais été témoin d’un niveau de jeu incroyable. Je vois beaucoup de gens dire qu’il est un peu trop robotique. Quand on réalise à quel point le tennis est difficile, le fait de pouvoir donner l’impression que c’est mécanique montre à quel point on est bon. Franchement, c’est tout simplement un exploit de parvenir à donner l’impression qu’un sport qui n’a rien de simple est en fait facile et naturel, comme il le fait : c’est tout simplement impressionnant, et tous les autres joueurs ont désormais les yeux rivés sur lui. Plus il gagne, plus il devient une cible de choix. Mais il continue à en mettre plein la vue et à battre tout le monde ; c’est donc incroyable et plutôt inspirant de voir ce qu’il accomplit ces derniers temps. »
Casper Ruud on people calling Jannik Sinner a robot— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2026
“I see a lot of people saying he’s a bit too much of a robot. When you realize how difficult tennis is, if you can make it look robotic, it shows how good you are” ❤️
(h/t @sinnervideos via @ZiggoSport) pic.twitter.com/bjgnxBInGz
À Rome et à Roland‐Garros, où son rival Carlos Alcaraz ne se rendra pas cette année en raison de sa blessure au poignet, Jannik Sinner a l’occasion d’aller chercher les deux grands titres qui manquent à son palmarès.
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 18:55