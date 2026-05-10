Au micro de Ziggo Sport à Rome, où il va affronter Lorenzo Musetti en huitièmes de finale après avoir battu Jiri Lehecka (6−3, 6–4), Casper Ruud a a livré un hommage appuyé à Jannik Sinner, vain­queur des quatre derniers Masters 1000 et désor­mais sur une série de 24 victoires consécutives

« Je l’ai affronté l’année dernière à Rome et je me souviens déjà avoir dit très ouver­te­ment à ce moment‐là que j’avais été témoin d’un niveau de jeu incroyable. Je vois beau­coup de gens dire qu’il est un peu trop robo­tique. Quand on réalise à quel point le tennis est diffi­cile, le fait de pouvoir donner l’impression que c’est méca­nique montre à quel point on est bon. Franchement, c’est tout simple­ment un exploit de parvenir à donner l’impression qu’un sport qui n’a rien de simple est en fait facile et naturel, comme il le fait : c’est tout simple­ment impres­sion­nant, et tous les autres joueurs ont désor­mais les yeux rivés sur lui. Plus il gagne, plus il devient une cible de choix. Mais il continue à en mettre plein la vue et à battre tout le monde ; c’est donc incroyable et plutôt inspi­rant de voir ce qu’il accom­plit ces derniers temps. »

Casper Ruud on people calling Jannik Sinner a robot



“I see a lot of people saying he’s a bit too much of a robot. When you realize how diffi­cult tennis is, if you can make it look robotic, it shows how good you are” ❤️



(h/t @sinnervideos via @ZiggoSport) pic.twitter.com/bjgnxBInGz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2026

À Rome et à Roland‐Garros, où son rival Carlos Alcaraz ne se rendra pas cette année en raison de sa bles­sure au poignet, Jannik Sinner a l’oc­ca­sion d’aller cher­cher les deux grands titres qui manquent à son palmarès.