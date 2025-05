De retour à la compé­ti­tion, Jannik Sinner sera l’at­trac­tion numéro une du Masters 1000 de Rome, du 7 au 18 mai.

Toujours très classe en dehors des courts, Casper Ruud n’a pas failli à sa répu­ta­tion. Le 7e joueur mondial se réjouit du retour aux affaires de son collègue.

Casper Ruud had kind words for Jannik Sinner in Rome



« I haven’t seen him in person yet but I look forward to it”



“I’ve tried to stay as suppor­tive as I can. I realize it’s been a tough moment for him but I’m happy to see him back” ❤️



