« Je pense qu’il y a un écart considérable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récemment déclaré Alexander Zverev.
Des propos commentés par le triple finaliste en Grand Chelem, Casper Ruud, au micro d’Eurosport Italie.
« Les résultats de cette année parlent d’eux-mêmes. Sinner a remporté quatre Masters 1000 d’affilée en début de saison, il est déjà entré dans l’histoire et peut encore en écrire. Mais il a aussi montré en début d’année qu’il pouvait être battu : Novak l’a battu, Mensik l’a battu. Mais quand il est au sommet de sa forme, peu de joueurs parviennent à l’atteindre. Je dirais que lorsque lui et Carlos sont au sommet de leur art, ils sont actuellement presque hors d’atteinte pour les autres. C’est la raison pour laquelle, ces trois ou quatre dernières années, ce sont eux qui ont remporté la plupart des tournois du Grand Chelem et des grands titres. Cela ne me semble pas être une déclaration farfelue de la part de Sascha. »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 13:40