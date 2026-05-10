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Casper Ruud sur Sinner et Alcaraz : « Cela ne me semble pas être une décla­ra­tion farfelue de la part de Zverev »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rome 2025 -

« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récem­ment déclaré Alexander Zverev.

Des propos commentés par le triple fina­liste en Grand Chelem, Casper Ruud, au micro d’Eurosport Italie.

« Les résul­tats de cette année parlent d’eux-mêmes. Sinner a remporté quatre Masters 1000 d’affilée en début de saison, il est déjà entré dans l’histoire et peut encore en écrire. Mais il a aussi montré en début d’année qu’il pouvait être battu : Novak l’a battu, Mensik l’a battu. Mais quand il est au sommet de sa forme, peu de joueurs parviennent à l’atteindre. Je dirais que lorsque lui et Carlos sont au sommet de leur art, ils sont actuel­le­ment presque hors d’atteinte pour les autres. C’est la raison pour laquelle, ces trois ou quatre dernières années, ce sont eux qui ont remporté la plupart des tour­nois du Grand Chelem et des grands titres. Cela ne me semble pas être une décla­ra­tion farfelue de la part de Sascha. »

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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