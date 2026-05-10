« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récem­ment déclaré Alexander Zverev.

Des propos commentés par le triple fina­liste en Grand Chelem, Casper Ruud, au micro d’Eurosport Italie.

« Les résul­tats de cette année parlent d’eux-mêmes. Sinner a remporté quatre Masters 1000 d’affilée en début de saison, il est déjà entré dans l’histoire et peut encore en écrire. Mais il a aussi montré en début d’année qu’il pouvait être battu : Novak l’a battu, Mensik l’a battu. Mais quand il est au sommet de sa forme, peu de joueurs parviennent à l’atteindre. Je dirais que lorsque lui et Carlos sont au sommet de leur art, ils sont actuel­le­ment presque hors d’atteinte pour les autres. C’est la raison pour laquelle, ces trois ou quatre dernières années, ce sont eux qui ont remporté la plupart des tour­nois du Grand Chelem et des grands titres. Cela ne me semble pas être une décla­ra­tion farfelue de la part de Sascha. »