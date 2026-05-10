Vainqueur Atmane en deux manches, Flavio a une belle carte à jouer à Rome. En confé­rence de presse, il était satis­fait de sa perfor­mance et il a aussi ironisé sur la séance d’en­trai­ne­ment réalisé avec son ami Jannik Sinner.

« S’entraîner avec Sinner ? N’importe quoi ! J’ai dû me faire masser après l’en­traî­ne­ment et heureu­se­ment que j’ai un bon kine. Jannik nous pousse toujours à nous dépasser, à trouver de nouvelles façons de donner le meilleur de nous‐mêmes. Il me donne une énergie et une inten­sité que personne d’autre n’a, et c’est peut‐être aussi pour ça que la journée s’est si bien passée »

Poussé par le public, Flabio peut réaliser quelque chose de grand sur cette édition 2026.