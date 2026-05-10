Accueil ATP ATP - Rome

Cobolli se lâche : « S’entraîner avec Sinner, c’est n’im­porte quoi en fait, heureu­se­ment j’ai un bon kiné »

Par
Laurent Trupiano
-
2293

Vainqueur Atmane en deux manches, Flavio a une belle carte à jouer à Rome. En confé­rence de presse, il était satis­fait de sa perfor­mance et il a aussi ironisé sur la séance d’en­trai­ne­ment réalisé avec son ami Jannik Sinner.

« S’entraîner avec Sinner ? N’importe quoi ! J’ai dû me faire masser après l’en­traî­ne­ment et heureu­se­ment que j’ai un bon kine. Jannik nous pousse toujours à nous dépasser, à trouver de nouvelles façons de donner le meilleur de nous‐mêmes. Il me donne une énergie et une inten­sité que personne d’autre n’a, et c’est peut‐être aussi pour ça que la journée s’est si bien passée »

Poussé par le public, Flabio peut réaliser quelque chose de grand sur cette édition 2026.

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 08:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥