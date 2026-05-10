Vainqueur Atmane en deux manches, Flavio a une belle carte à jouer à Rome. En conférence de presse, il était satisfait de sa performance et il a aussi ironisé sur la séance d’entrainement réalisé avec son ami Jannik Sinner.
« S’entraîner avec Sinner ? N’importe quoi ! J’ai dû me faire masser après l’entraînement et heureusement que j’ai un bon kine. Jannik nous pousse toujours à nous dépasser, à trouver de nouvelles façons de donner le meilleur de nous‐mêmes. Il me donne une énergie et une intensité que personne d’autre n’a, et c’est peut‐être aussi pour ça que la journée s’est si bien passée »
Poussé par le public, Flabio peut réaliser quelque chose de grand sur cette édition 2026.
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 08:51