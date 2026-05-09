Battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−4, 3–6, 7–6[4] après 3h20 de match), par le qualifié espagnol Pablo Llamas Ruiz (139e mondial), Corentin Moutet s’est également fait une frayeur lorsqu’il est tombé sur son poignet gauche.
Interrogé à ce sujet par L’Equipe après sa défaite, le Français, 30e joueur mondial, ne s’est pas montré trop inquiet.
« Quand c’est chaud, c’est difficile de savoir où sont les douleurs dans le corps. Je verrai demain matin (dimanche) au réveil s’il y a quelque chose ou pas, mais je n’ai pas l’impression que ce soit grave. C’est plutôt bon signe, j’ai pu continuer le match jusqu’à la fin. Normalement, ça ne devrait pas être trop grave. Ça ne m’a pas gêné pour jouer. »
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Publié le samedi 9 mai 2026 à 16:34