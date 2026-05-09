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Corentin Moutet, après sa défaite d’en­trée : « Je verrai demain matin au réveil s’il y a quelque chose ou pas… »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−4, 3–6, 7–6[4] après 3h20 de match), par le qualifié espa­gnol Pablo Llamas Ruiz (139e mondial), Corentin Moutet s’est égale­ment fait une frayeur lors­qu’il est tombé sur son poignet gauche. 

Interrogé à ce sujet par L’Equipe après sa défaite, le Français, 30e joueur mondial, ne s’est pas montré trop inquiet. 

« Quand c’est chaud, c’est diffi­cile de savoir où sont les douleurs dans le corps. Je verrai demain matin (dimanche) au réveil s’il y a quelque chose ou pas, mais je n’ai pas l’im­pres­sion que ce soit grave. C’est plutôt bon signe, j’ai pu conti­nuer le match jusqu’à la fin. Normalement, ça ne devrait pas être trop grave. Ça ne m’a pas gêné pour jouer. »

Roland‐Garros approche à grands pas (24 mai au 7 juin)… 

Publié le samedi 9 mai 2026 à 16:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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