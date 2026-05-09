Battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−4, 3–6, 7–6[4] après 3h20 de match), par le qualifié espa­gnol Pablo Llamas Ruiz (139e mondial), Corentin Moutet s’est égale­ment fait une frayeur lors­qu’il est tombé sur son poignet gauche.

Interrogé à ce sujet par L’Equipe après sa défaite, le Français, 30e joueur mondial, ne s’est pas montré trop inquiet.

« Quand c’est chaud, c’est diffi­cile de savoir où sont les douleurs dans le corps. Je verrai demain matin (dimanche) au réveil s’il y a quelque chose ou pas, mais je n’ai pas l’im­pres­sion que ce soit grave. C’est plutôt bon signe, j’ai pu conti­nuer le match jusqu’à la fin. Normalement, ça ne devrait pas être trop grave. Ça ne m’a pas gêné pour jouer. »

Roland‐Garros approche à grands pas (24 mai au 7 juin)…