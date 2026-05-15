En plus d’être un formi­dable joueur de tennis, Daniil Medvedev est un sacré personnage.

Alors qu’il donne vrai­ment du fil à retordre à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Rome ce vendredi soir, le Russe, en retard d’un break dans le troi­sième set, s’est lancé dans un échange en fran­çais avec l’ar­bitre de chaise, Aurélie Tourte, sur la nature du temps mort médical demandé par l’Italien à 3 jeux à 2.

Étant donné qu’il est interdit de se faire masser ou mani­puler pour des crampes, Daniil a demandé avec beau­coup d’ironie si cette pratique n’était pas sanc­tionnée par une amende. Extraits.

Medvedev regar­ding Sinner being allowed a medical treat­ment for cramps :



« When you call the physio for cramps, you don’t get a fine right ? » pic.twitter.com/FpI2yMnzKI — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) May 15, 2026

Daniil Medvedev : « J’espère que je ne prends pas d’amende quand je dis cela (se plaindre du trai­te­ment médical reçu par Sinner). Je prends 50 000 dollars d’amende à chaque tournoi, j’es­père que je n’en aurais pas cette fois.

Aurélie Tourte : Non, pour l’ins­tant, ça va.

Medvedev : Quand on appelle le kiné pour des crampes, on n’a pas d’amende non plus ?

Tourte : Si ce sont des crampes, il (le kiné) ne le traite pas, si ce ne sont pas des crampes, il le traite.

Medvedev : Ok. »

À noter que Sinner a bel et bien demandé un temps mort médical pour, offi­ciel­le­ment, des douleurs au niveau de la cuisse droite.