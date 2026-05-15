En plus d’être un formidable joueur de tennis, Daniil Medvedev est un sacré personnage.
Alors qu’il donne vraiment du fil à retordre à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Rome ce vendredi soir, le Russe, en retard d’un break dans le troisième set, s’est lancé dans un échange en français avec l’arbitre de chaise, Aurélie Tourte, sur la nature du temps mort médical demandé par l’Italien à 3 jeux à 2.
Étant donné qu’il est interdit de se faire masser ou manipuler pour des crampes, Daniil a demandé avec beaucoup d’ironie si cette pratique n’était pas sanctionnée par une amende. Extraits.
Medvedev regarding Sinner being allowed a medical treatment for cramps :— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) May 15, 2026
« When you call the physio for cramps, you don’t get a fine right ? » pic.twitter.com/FpI2yMnzKI
Daniil Medvedev : « J’espère que je ne prends pas d’amende quand je dis cela (se plaindre du traitement médical reçu par Sinner). Je prends 50 000 dollars d’amende à chaque tournoi, j’espère que je n’en aurais pas cette fois.
Aurélie Tourte : Non, pour l’instant, ça va.
Medvedev : Quand on appelle le kiné pour des crampes, on n’a pas d’amende non plus ?
Tourte : Si ce sont des crampes, il (le kiné) ne le traite pas, si ce ne sont pas des crampes, il le traite.
Medvedev : Ok. »
À noter que Sinner a bel et bien demandé un temps mort médical pour, officiellement, des douleurs au niveau de la cuisse droite.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 21:42