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Daniil Medvedev à l’ar­bitre pendant son match contre Jannik Sinner : « Quand on appelle le kiné pour des crampes, on n’a pas d’amende ? »

Par
Thomas S
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En plus d’être un formi­dable joueur de tennis, Daniil Medvedev est un sacré personnage.

Alors qu’il donne vrai­ment du fil à retordre à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Rome ce vendredi soir, le Russe, en retard d’un break dans le troi­sième set, s’est lancé dans un échange en fran­çais avec l’ar­bitre de chaise, Aurélie Tourte, sur la nature du temps mort médical demandé par l’Italien à 3 jeux à 2. 

Étant donné qu’il est interdit de se faire masser ou mani­puler pour des crampes, Daniil a demandé avec beau­coup d’ironie si cette pratique n’était pas sanc­tionnée par une amende. Extraits. 

Daniil Medvedev : « J’espère que je ne prends pas d’amende quand je dis cela (se plaindre du trai­te­ment médical reçu par Sinner). Je prends 50 000 dollars d’amende à chaque tournoi, j’es­père que je n’en aurais pas cette fois.
Aurélie Tourte : Non, pour l’ins­tant, ça va.
Medvedev : Quand on appelle le kiné pour des crampes, on n’a pas d’amende non plus ?
Tourte : Si ce sont des crampes, il (le kiné) ne le traite pas, si ce ne sont pas des crampes, il le traite.
Medvedev : Ok. »

À noter que Sinner a bel et bien demandé un temps mort médical pour, offi­ciel­le­ment, des douleurs au niveau de la cuisse droite. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 21:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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