Difficile vainqueur de Martin Landaluce en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, Daniil Medvedev s’attaque à la montagne Jannik Sinner, contre qui il a perdu les cinq dernières confrontations, dont la dernière en finale d’Indian Wells il y a deux mois.
Interrogé en conférence de presse sur sa stratégie avant de défier l’Italien pour la première fois sur terre battue, le Russe a fait un peu d’humour, en prenant comme exemple son dernier adversaire, impressionnant dans le premier set (6−1). Extraits.
Q. Pouvez‐vous nous dire quelle stratégie vous envisageriez d’adopter sur terre battue contre Sinner, alors que vous n’avez jamais joué sur cette surface ?
DANIIL MEDVEDEV : C’est très simple : jouer comme Martin (Landaluce) l’a fait au premier set, y aller à fond et placer chaque balle sur la ligne. C’est une petite blague, mais d’une certaine manière, pour battre Jannik, il faut jouer son meilleur tennis. Nous ne sommes pas fous, je ne vais pas toucher la ligne à chaque coup. Il faut être dans un bon jour pour que les coups fonctionnent, que le service fonctionne, et pour le mettre sous pression. Ce n’est pas facile de faire ce genre de choses.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 13:50