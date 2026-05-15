Difficile vain­queur de Martin Landaluce en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, Daniil Medvedev s’at­taque à la montagne Jannik Sinner, contre qui il a perdu les cinq dernières confron­ta­tions, dont la dernière en finale d’Indian Wells il y a deux mois.

Interrogé en confé­rence de presse sur sa stra­tégie avant de défier l’Italien pour la première fois sur terre battue, le Russe a fait un peu d’hu­mour, en prenant comme exemple son dernier adver­saire, impres­sion­nant dans le premier set (6−1). Extraits.

Q. Pouvez‐vous nous dire quelle stra­tégie vous envi­sa­ge­riez d’adopter sur terre battue contre Sinner, alors que vous n’avez jamais joué sur cette surface ?

DANIIL MEDVEDEV : C’est très simple : jouer comme Martin (Landaluce) l’a fait au premier set, y aller à fond et placer chaque balle sur la ligne. C’est une petite blague, mais d’une certaine manière, pour battre Jannik, il faut jouer son meilleur tennis. Nous ne sommes pas fous, je ne vais pas toucher la ligne à chaque coup. Il faut être dans un bon jour pour que les coups fonc­tionnent, que le service fonc­tionne, et pour le mettre sous pres­sion. Ce n’est pas facile de faire ce genre de choses.