Interrogé par le média russe, Bolshe, sur la possi­bi­lité de boycotter les tour­nois du Grand Chelem, Daniil Medvedev s’est rangé du côté des joueurs fron­deurs en expli­quant que si les menaces étaient mises à exécu­tion, cela ne lui pose­rait aucun problème.

« Je repré­sente natu­rel­le­ment les joueurs, je suis moi‐même joueur, donc je soutiens leur point de vue. D’après les données qui nous ont été four­nies, il semble que les tour­nois du Grand Chelem versent moins que ce qui revient aux joueurs, et si c’est vrai, comme l’a bien dit Jannik, il ne s’agit pas d’argent, ni dans son cas ni dans le mien, mais de faire ce qui est juste et de manière respec­tueuse. Quant à un boycott, je ne sais pas jusqu’où cela ira, mais cela ne me pose­rait certai­ne­ment aucun problème. Si les joueurs décident de le faire, je les soutien­drai totalement. »