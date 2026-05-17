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Daniil Medvedev : « Si les joueurs décident de boycotter les Grands Chelems, je les soutien­drai totalement »

Par
Thomas S
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Interrogé par le média russe, Bolshe, sur la possi­bi­lité de boycotter les tour­nois du Grand Chelem, Daniil Medvedev s’est rangé du côté des joueurs fron­deurs en expli­quant que si les menaces étaient mises à exécu­tion, cela ne lui pose­rait aucun problème. 

« Je repré­sente natu­rel­le­ment les joueurs, je suis moi‐même joueur, donc je soutiens leur point de vue. D’après les données qui nous ont été four­nies, il semble que les tour­nois du Grand Chelem versent moins que ce qui revient aux joueurs, et si c’est vrai, comme l’a bien dit Jannik, il ne s’agit pas d’argent, ni dans son cas ni dans le mien, mais de faire ce qui est juste et de manière respec­tueuse. Quant à un boycott, je ne sais pas jusqu’où cela ira, mais cela ne me pose­rait certai­ne­ment aucun problème. Si les joueurs décident de le faire, je les soutien­drai totalement. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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