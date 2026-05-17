Interrogé par le média russe, Bolshe, sur la possibilité de boycotter les tournois du Grand Chelem, Daniil Medvedev s’est rangé du côté des joueurs frondeurs en expliquant que si les menaces étaient mises à exécution, cela ne lui poserait aucun problème.
« Je représente naturellement les joueurs, je suis moi‐même joueur, donc je soutiens leur point de vue. D’après les données qui nous ont été fournies, il semble que les tournois du Grand Chelem versent moins que ce qui revient aux joueurs, et si c’est vrai, comme l’a bien dit Jannik, il ne s’agit pas d’argent, ni dans son cas ni dans le mien, mais de faire ce qui est juste et de manière respectueuse. Quant à un boycott, je ne sais pas jusqu’où cela ira, mais cela ne me poserait certainement aucun problème. Si les joueurs décident de le faire, je les soutiendrai totalement. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 16:16