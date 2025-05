Au Masters 1000 de Rome, la pres­sion est clai­re­ment mise sur Jannik Sinner. De retour sur le circuit, après trois mois de suspen­sion, le monde du tennis est curieux de savoir si son souve­rain est toujours impé­rial sur le court.

Interrogé sur la forme du numéro un mondial, Daniil Medvedev ne se fait aucun soucis pour lui.

« Avec n’im­porte qui d’autre, je pense que je regar­de­rais et je me dirais : « Oh, je me demande si le premier match et le deuxième match vont être très diffi­ciles.’ Avec Jannik, ce n’est pas le cas. Il a prouvé qu’il était comme ça au cours des six derniers mois. Depuis un an, mais surtout ces six derniers mois, à chaque tournoi qu’il joue, il se débrouille très bien. C’est pour­quoi, je pense, tous les joueurs ont le senti­ment qu’il va faire de bonnes perfor­mances. Mais la vie n’est pas si facile, alors nous verrons, ce sera inté­res­sant », a commenté le cham­pion de l’US Open 2021, dans des propos relayés par Championat.