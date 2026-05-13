Opposé à Luciano Darderi (20e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev a subi une défaite quelque peu embar­ras­sante. Il a servi pour le match dans la deuxième manche avant de rater quatre balles de match dans le jeu décisif, puis de tota­le­ment sombrer dans le set décisif (1−6, 7–6 [10], 6–0).

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa première victoire face à un top 10, l’Italien de 24 ans a raconté ce retour­ne­ment de situation.

« Combien de balles de match ai‐je sauvées ? Quatre, vrai­ment ? J’étais telle­ment concentré que je jure sur ma vie que je ne m’en souviens pas. Je croyais qu’il y en avait une ou deux. J’avais toujours joué le soir et je m’étais couché à trois ou quatre heures du matin. C’était le premier match que je jouais en journée. Les condi­tions étaient diffé­rentes. Il y a beau­coup de pres­sion à jouer ici. Je voulais prouver que je serais capable de jouer un match comme celui‐là ici. Heureusement, j’ai réussi à gagner, car j’aurais très bien pu perdre. Le niveau est là, en tout cas. Même si j’ai perdu le deuxième set, je savais que je jouais bien. Je suis fier d’avoir continué à me battre dans les moments les plus difficiles ».