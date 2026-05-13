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Darderi, après sa folle victoire contre Zverev : « Je jure sur ma vie que je ne me souviens pas du nombre de balles de match que j’ai sauvées »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposé à Luciano Darderi (20e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev a subi une défaite quelque peu embar­ras­sante. Il a servi pour le match dans la deuxième manche avant de rater quatre balles de match dans le jeu décisif, puis de tota­le­ment sombrer dans le set décisif (1−6, 7–6 [10], 6–0).

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa première victoire face à un top 10, l’Italien de 24 ans a raconté ce retour­ne­ment de situation. 

« Combien de balles de match ai‐je sauvées ? Quatre, vrai­ment ? J’étais telle­ment concentré que je jure sur ma vie que je ne m’en souviens pas. Je croyais qu’il y en avait une ou deux. J’avais toujours joué le soir et je m’étais couché à trois ou quatre heures du matin. C’était le premier match que je jouais en journée. Les condi­tions étaient diffé­rentes. Il y a beau­coup de pres­sion à jouer ici. Je voulais prouver que je serais capable de jouer un match comme celui‐là ici. Heureusement, j’ai réussi à gagner, car j’aurais très bien pu perdre. Le niveau est là, en tout cas. Même si j’ai perdu le deuxième set, je savais que je jouais bien. Je suis fier d’avoir continué à me battre dans les moments les plus difficiles ».

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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