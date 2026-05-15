Luciano Darderi aurait mieux faire de la jouer discret.

Si la mise en scène et l’ex­cen­tri­cité ne sont pas de mauvaises choses sur un circuit de plus en plus asep­tisé, il ne faut cepen­dant pas oublier les us et coutumes comme le proto­cole d’en­trée sur le court où le joueur est censé prendre la main d’un enfant qui réalise à cette occa­sion une sorte de rêve devant des milliers de personnes.

Sauf que l’Italien, beau­coup trop préoc­cupé par son entrée en scène incom­pré­hen­sible et absurde, a tota­le­ment oublié le « kid », qui a dû traverser le terrain tout seul.

Mais « qui fait le main tombe dans le ravin » puisque le local a été sèche­ment balayé (6−1, 6–1) en une heure de jeu par Casper Ruud, qui atteint à cette occa­sion à sa première finale sur le Masters 1000 de Rome. Un sacré retour de flamme.