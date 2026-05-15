Luciano Darderi aurait mieux faire de la jouer discret.
Si la mise en scène et l’excentricité ne sont pas de mauvaises choses sur un circuit de plus en plus aseptisé, il ne faut cependant pas oublier les us et coutumes comme le protocole d’entrée sur le court où le joueur est censé prendre la main d’un enfant qui réalise à cette occasion une sorte de rêve devant des milliers de personnes.
Sauf que l’Italien, beaucoup trop préoccupé par son entrée en scène incompréhensible et absurde, a totalement oublié le « kid », qui a dû traverser le terrain tout seul.
Darderi showing off his swag 😅🕶️#IBI26 pic.twitter.com/d6WU1jivW6— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2026
Mais « qui fait le main tombe dans le ravin » puisque le local a été sèchement balayé (6−1, 6–1) en une heure de jeu par Casper Ruud, qui atteint à cette occasion à sa première finale sur le Masters 1000 de Rome. Un sacré retour de flamme.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 18:49