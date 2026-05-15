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Darderi brise le rêve d’un enfant à cause d’une entrée sur le court lunaire et ridicule

Par
Thomas S
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Luciano Darderi aurait mieux faire de la jouer discret.

Si la mise en scène et l’ex­cen­tri­cité ne sont pas de mauvaises choses sur un circuit de plus en plus asep­tisé, il ne faut cepen­dant pas oublier les us et coutumes comme le proto­cole d’en­trée sur le court où le joueur est censé prendre la main d’un enfant qui réalise à cette occa­sion une sorte de rêve devant des milliers de personnes.

Sauf que l’Italien, beau­coup trop préoc­cupé par son entrée en scène incom­pré­hen­sible et absurde, a tota­le­ment oublié le « kid », qui a dû traverser le terrain tout seul. 

Mais « qui fait le main tombe dans le ravin » puisque le local a été sèche­ment balayé (6−1, 6–1) en une heure de jeu par Casper Ruud, qui atteint à cette occa­sion à sa première finale sur le Masters 1000 de Rome. Un sacré retour de flamme. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 18:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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