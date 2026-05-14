Accueil ATP ATP - Rome

Darderi éteint Jodar à 2h du matin, et c’est forcé­ment ridicule !

Par
Jean Muller
-
2546

Vainqueur en trois manches de la terreur du moment, l’Espagnol Rafael Jodar (7−6 [5], 5–7, 6–0), Luciano Darderi a encore fait preuve de courage. 

Dommage que ce duel acharné se soit terminé au coeur de la nuit, à une heure indé­cente mais devant un public encore plus que présent pour encou­ragé son compatriote.

Encore une fois, les orga­ni­sa­teurs avides de sensa­tions fortes confondent un peu leurs désirs avec une program­ma­tion cohé­rente mais en Italie le plaisir peut visi­ble­ment durer jusqu’au bout de la nuit.

Si les nights sessions peuvent être un spec­tacle formi­dable, il faut quand même qu’elles se finissent à une heure à peu près correcte d’au­tant que le vain­queur risque forcé­ment d’être désa­van­tagé pour la suite du tournoi.

Mais bon à Rome, tout est permis, des prix de places extra­va­gants pour des premiers tours sans suspense et donc une program­ma­tion digne du cinéma de minuit.

Quoi qu’il en soit Darderi est en demi‐finale d’un Masters 1000 et son duel face à Ruud va être encore un chal­lenge incroyable avec cette fois un central plein comme il l’était d’ailleurs à 23H quand le match a débuté. 

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥