Vainqueur en trois manches de la terreur du moment, l’Espagnol Rafael Jodar (7−6 [5], 5–7, 6–0), Luciano Darderi a encore fait preuve de courage.
Dommage que ce duel acharné se soit terminé au coeur de la nuit, à une heure indécente mais devant un public encore plus que présent pour encouragé son compatriote.
Encore une fois, les organisateurs avides de sensations fortes confondent un peu leurs désirs avec une programmation cohérente mais en Italie le plaisir peut visiblement durer jusqu’au bout de la nuit.
Para aplaudir tanto a Darderi como a Jódar que nos hayan regalado esta BATALLA de más de tres horas y que acabo a las 2 de la mañana en Roma.— José Morón (@jmgmoron) May 14, 2026
Luciano tuvo mejor físico y acabó fresco como para jugar dos sets más.
Tremendo duelo. pic.twitter.com/XbSy68WJUi
Si les nights sessions peuvent être un spectacle formidable, il faut quand même qu’elles se finissent à une heure à peu près correcte d’autant que le vainqueur risque forcément d’être désavantagé pour la suite du tournoi.
Mais bon à Rome, tout est permis, des prix de places extravagants pour des premiers tours sans suspense et donc une programmation digne du cinéma de minuit.
Quoi qu’il en soit Darderi est en demi‐finale d’un Masters 1000 et son duel face à Ruud va être encore un challenge incroyable avec cette fois un central plein comme il l’était d’ailleurs à 23H quand le match a débuté.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 08:45