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Darderi, sèche­ment battu par Ruud en demi‐finales : « Je tiens à m’ex­cuser auprès des spec­ta­teurs qui sont venus me voir »

Par
Thomas S
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Alord qu’il dispu­tait la première demi‐finale de sa carrière en Masters 1000, chez lui, à Rome, Luciano Darderi n’a pas excisté, s’in­cli­nant sèche­ment 6–1, 6–1, contre Casper Ruud.

Si le local a commencé à gaspiller trop d’énergie dès son entrée lunaire et ridi­cule sur le court, où il a oublié de prendre la main de l’en­fant censé l’ac­com­pa­gner, celui qui sera 16e mondial ce lundi a tenu à s’ex­cuser auprès du public pour sa piètre prestation. 

« C’était la fatigue, j’ai terminé trop tard mon match contre Jodar, les temps de récu­pé­ra­tion sont diffé­rents. Mais cela n’en­lève rien au mérite de Casper, un très grand joueur ; j’au­rais pu perdre même en étant à 100 %. Je suis égale­ment désolé pour les spec­ta­teurs qui sont venus aujourd’hui, car je n’ai pas réussi à donner le meilleur de moi‐même. Mais j’ai donné le maximum tout au long du tournoi. Aujourd’hui, je n’avais tout simple­ment plus d’énergie, j’étais à plat. Il a démarré fort dès les premiers jeux, puis l’interruption due à la pluie n’a pas amélioré la situa­tion, elle l’a aggravée. J’ai toute­fois terminé à 2 heures du matin, et j’ai joué à 15 heures aujourd’hui ; il a eu plus de temps pour récu­pérer. C’est diffi­cile de finir tard, mais ce sont des choses qui arrivent. »

Publié le samedi 16 mai 2026 à 11:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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