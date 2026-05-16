Alord qu’il disputait la première demi‐finale de sa carrière en Masters 1000, chez lui, à Rome, Luciano Darderi n’a pas excisté, s’inclinant sèchement 6–1, 6–1, contre Casper Ruud.
Si le local a commencé à gaspiller trop d’énergie dès son entrée lunaire et ridicule sur le court, où il a oublié de prendre la main de l’enfant censé l’accompagner, celui qui sera 16e mondial ce lundi a tenu à s’excuser auprès du public pour sa piètre prestation.
« C’était la fatigue, j’ai terminé trop tard mon match contre Jodar, les temps de récupération sont différents. Mais cela n’enlève rien au mérite de Casper, un très grand joueur ; j’aurais pu perdre même en étant à 100 %. Je suis également désolé pour les spectateurs qui sont venus aujourd’hui, car je n’ai pas réussi à donner le meilleur de moi‐même. Mais j’ai donné le maximum tout au long du tournoi. Aujourd’hui, je n’avais tout simplement plus d’énergie, j’étais à plat. Il a démarré fort dès les premiers jeux, puis l’interruption due à la pluie n’a pas amélioré la situation, elle l’a aggravée. J’ai toutefois terminé à 2 heures du matin, et j’ai joué à 15 heures aujourd’hui ; il a eu plus de temps pour récupérer. C’est difficile de finir tard, mais ce sont des choses qui arrivent. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 11:37