Alord qu’il dispu­tait la première demi‐finale de sa carrière en Masters 1000, chez lui, à Rome, Luciano Darderi n’a pas excisté, s’in­cli­nant sèche­ment 6–1, 6–1, contre Casper Ruud.

Si le local a commencé à gaspiller trop d’énergie dès son entrée lunaire et ridi­cule sur le court, où il a oublié de prendre la main de l’en­fant censé l’ac­com­pa­gner, celui qui sera 16e mondial ce lundi a tenu à s’ex­cuser auprès du public pour sa piètre prestation.

« C’était la fatigue, j’ai terminé trop tard mon match contre Jodar, les temps de récu­pé­ra­tion sont diffé­rents. Mais cela n’en­lève rien au mérite de Casper, un très grand joueur ; j’au­rais pu perdre même en étant à 100 %. Je suis égale­ment désolé pour les spec­ta­teurs qui sont venus aujourd’hui, car je n’ai pas réussi à donner le meilleur de moi‐même. Mais j’ai donné le maximum tout au long du tournoi. Aujourd’hui, je n’avais tout simple­ment plus d’énergie, j’étais à plat. Il a démarré fort dès les premiers jeux, puis l’interruption due à la pluie n’a pas amélioré la situa­tion, elle l’a aggravée. J’ai toute­fois terminé à 2 heures du matin, et j’ai joué à 15 heures aujourd’hui ; il a eu plus de temps pour récu­pérer. C’est diffi­cile de finir tard, mais ce sont des choses qui arrivent. »