En marge du Masters 1000 de Rome, où Jannik Sinner tente de décro­cher le dernier Masters 1000 manquant à son palmarès, son entraî­neur Darren Cahill a accordé une inter­view à La Gazzetta dello Sport. Le coach austra­lien, qui travaille aux côtés de Simone Vagnozzi, est revenu sur le surnom de « robot » souvent attribué au numéro 1 mondial.

Question : « On dit de lui qu’il est un robot. Est‐ce vrai­ment le cas ?«

Darren Cahill : « Pas du tout. Il y a une partie de lui qui aime le danger et que l’on ne voit pas beau­coup sur le terrain, car quand il est en match, il a cet ordi­na­teur interne qui fonc­tionne en perma­nence et il y a une certaine assu­rance dans sa façon de jouer. Il calcule les proba­bi­lités de gagner le point en choi­sis­sant un coup moins risqué, et c’est la carac­té­ris­tique d’un joueur gagnant. Dans la vie, en revanche, ce n’est pas tout à fait ça. Il aime la course auto­mo­bile, la vitesse. Il aime l’adrénaline. Mais ces deux facettes s’unissent en un seul joueur, incroya­ble­ment profes­sionnel : entraî­ne­ment, alimen­ta­tion, repos, il essaie d’entrer sur le court à chaque fois avec l’objectif de progresser et de s’améliorer. C’est pour cela qu’il est un champion ».