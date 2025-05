Co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi de Jannik Sinner, Darren Cahill a accepté de s’ex­primer au micro de Sky Sports avant la finale tant attendue, entre son poulain et Carlos Alcaraz, au Masters 1000 de Rome. S’il estime que le numéro trois mondial a l’avan­tage sur l’ocre, l’Italien aura toutes ses chances, en se rappro­chant de son niveau affiché cette semaine, notam­ment contre Casper Ruud (6−0, 6–1).

« Lors des deux premiers matches, il a eu un peu de mal à trouver le bon tempo et le bon rythme, mais il a ensuite pris le dessus. En quarts de finale contre Casper Ruud, il a joué un tennis de très haut niveau, alors que contre Tommy Paul en demi‐finale, ce n’était pas le cas, mais Paul mérite égale­ment d’être féli­cité pour sa perfor­mance. Maintenant, contre Carlos Alcaraz, il y a un match que j’at­tends avec impa­tience. A chaque match, ils élèvent leur niveau de jeu. La terre battue peut favo­riser le jeu d’Alcaraz, mais je pense que si Jannik montre son meilleur jeu, comme il l’a fait ici à Rome, il aura une bonne chance. Bien sûr, cela dépendra aussi de la météo et de l’état des courts. Les deux joueurs se connaissent très bien et savent à quoi s’at­tendre, il ne reste plus qu’à prendre le terrain », a analysé l’Australien, dans des propos relayés par Tennis World Italia.