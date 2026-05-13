Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022, Darren Cahill a été l’un des hommes les plus importants dans la progression et l’ascension de son joueur.
Récemment interviewé par la Gazzetta dello Sport, le coach australien, après avoir dévoilé l’une des plus grandes forces du numéro 1 mondial et entretenu le flou concernant son avenir au sein du staff, a révélé l’une des facettes de l’Italien que le grand public connaît le moins.
« Il est incroyablement curieux. En groupe, tout le monde veut apprendre de lui, mais il finit toujours par inverser les rôles et les bombarder de questions, que ce soit sur le sport, la vie, la gestion du stress, les relations amoureuses, ou n’importe quel autre sujet. Il veut apprendre des personnes qui ont déjà vécu des expériences qu’il vivra probablement un jour. Il veut être prêt à l’avance. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 14:14