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Darren Cahill, coach de Sinner : « Jannik finit toujours par inverser les rôles et bombarder de ques­tions, que ce soit sur les rela­tions amou­reuses, le sport, la vie ou n’im­porte quel autre sujet »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022, Darren Cahill a été l’un des hommes les plus impor­tants dans la progres­sion et l’as­cen­sion de son joueur.

Récemment inter­viewé par la Gazzetta dello Sport, le coach austra­lien, après avoir dévoilé l’une des plus grandes forces du numéro 1 mondial et entre­tenu le flou concer­nant son avenir au sein du staff, a révélé l’une des facettes de l’Italien que le grand public connaît le moins. 

« Il est incroya­ble­ment curieux. En groupe, tout le monde veut apprendre de lui, mais il finit toujours par inverser les rôles et les bombarder de ques­tions, que ce soit sur le sport, la vie, la gestion du stress, les rela­tions amou­reuses, ou n’im­porte quel autre sujet. Il veut apprendre des personnes qui ont déjà vécu des expé­riences qu’il vivra proba­ble­ment un jour. Il veut être prêt à l’avance. »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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