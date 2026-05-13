Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022, Darren Cahill a été l’un des hommes les plus impor­tants dans la progres­sion et l’as­cen­sion de son joueur.

Récemment inter­viewé par la Gazzetta dello Sport, le coach austra­lien, après avoir dévoilé l’une des plus grandes forces du numéro 1 mondial et entre­tenu le flou concer­nant son avenir au sein du staff, a révélé l’une des facettes de l’Italien que le grand public connaît le moins.

« Il est incroya­ble­ment curieux. En groupe, tout le monde veut apprendre de lui, mais il finit toujours par inverser les rôles et les bombarder de ques­tions, que ce soit sur le sport, la vie, la gestion du stress, les rela­tions amou­reuses, ou n’im­porte quel autre sujet. Il veut apprendre des personnes qui ont déjà vécu des expé­riences qu’il vivra proba­ble­ment un jour. Il veut être prêt à l’avance. »