Tombeur de Cameron Norrie (6–2, 6–3) ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 romain, Alejandro Davidovich Fokina va affronter un certain Novak Djokovic ce jeudi pour une place en quarts de finale. Le jeune espa­gnol connaît d’ailleurs assez bien le numéro 1 mondial pour s’être entraîné avec lui à de très nombreuses reprises. En confé­rence de presse, il s’est montré plutôt confiant.

« Je le consi­dère comme un ami parce que nous avons eu de nombreuses séances d’en­traî­ne­ment ensemble. Il ne me surprendra pas car je sais comment il joue et comment il pense. Il m’a dit beau­coup de choses sur la façon dont il a réussi à battre Novak et Rafa dans des matchs mémo­rables, je pense que je serai moins nerveux que d’ha­bi­tude dans un match comme celui‐ci. Je dois juste jouer mon jeu, être agressif, jouer avec passion, mais aussi avoir beau­coup de constance. »