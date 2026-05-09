« Je dirai simplement que j’ai un immense respect pour Novak. C’est mon idole », a déclaré Dino Prizmic (79e mondial) après sa victoire contre Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4).
Le jeune Croate de 20 ans a sans doute été touché par les mots très élogieux du Serbe, aussi bien au filet qu’en conférence de presse après la rencontre.
« D’après ce que j’ai vu de sa carrière jusqu’à présent, je pense qu’il préfère jouer sur terre battue. C’est un excellent compétiteur, un grand battant, un garçon formidable. Je le connais depuis quelques années. Évidemment, nous parlons la même langue, donc je lui souhaite toujours le meilleur. Il a vraiment joué un tennis de haut niveau. Je lui ai dit au filet que son coup droit s’était beaucoup amélioré. Ce qu’il a mis en place avec son équipe fonctionne bien. Il doit simplement continuer sur cette lancée. Je pensais déjà il y a deux ans et demi, quand nous nous sommes affrontés en Australie, qu’il avait beaucoup de talent et de potentiel. J’espère qu’il restera en bonne santé, car je sais qu’il a beaucoup souffert de blessures. Si tout se met en place, il peut vraiment aller très loin au classement. »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 14:10