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Déjà éliminé, Djokovic révèle ce qu’il a dit à son adver­saire lors de la poignée de main

Par
Baptiste Mulatier
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« Je dirai simple­ment que j’ai un immense respect pour Novak. C’est mon idole », a déclaré Dino Prizmic (79e mondial) après sa victoire contre Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4).

Le jeune Croate de 20 ans a sans doute été touché par les mots très élogieux du Serbe, aussi bien au filet qu’en confé­rence de presse après la rencontre.

« D’après ce que j’ai vu de sa carrière jusqu’à présent, je pense qu’il préfère jouer sur terre battue. C’est un excellent compé­ti­teur, un grand battant, un garçon formi­dable. Je le connais depuis quelques années. Évidemment, nous parlons la même langue, donc je lui souhaite toujours le meilleur. Il a vrai­ment joué un tennis de haut niveau. Je lui ai dit au filet que son coup droit s’était beau­coup amélioré. Ce qu’il a mis en place avec son équipe fonc­tionne bien. Il doit simple­ment conti­nuer sur cette lancée. Je pensais déjà il y a deux ans et demi, quand nous nous sommes affrontés en Australie, qu’il avait beau­coup de talent et de poten­tiel. J’espère qu’il restera en bonne santé, car je sais qu’il a beau­coup souf­fert de bles­sures. Si tout se met en place, il peut vrai­ment aller très loin au classement. »

Publié le samedi 9 mai 2026 à 14:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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