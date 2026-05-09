« Je dirai simple­ment que j’ai un immense respect pour Novak. C’est mon idole », a déclaré Dino Prizmic (79e mondial) après sa victoire contre Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4).

Le jeune Croate de 20 ans a sans doute été touché par les mots très élogieux du Serbe, aussi bien au filet qu’en confé­rence de presse après la rencontre.

« D’après ce que j’ai vu de sa carrière jusqu’à présent, je pense qu’il préfère jouer sur terre battue. C’est un excellent compé­ti­teur, un grand battant, un garçon formi­dable. Je le connais depuis quelques années. Évidemment, nous parlons la même langue, donc je lui souhaite toujours le meilleur. Il a vrai­ment joué un tennis de haut niveau. Je lui ai dit au filet que son coup droit s’était beau­coup amélioré. Ce qu’il a mis en place avec son équipe fonc­tionne bien. Il doit simple­ment conti­nuer sur cette lancée. Je pensais déjà il y a deux ans et demi, quand nous nous sommes affrontés en Australie, qu’il avait beau­coup de talent et de poten­tiel. J’espère qu’il restera en bonne santé, car je sais qu’il a beau­coup souf­fert de bles­sures. Si tout se met en place, il peut vrai­ment aller très loin au classement. »