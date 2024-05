Sorti dès le second tour du Masters 1000 de Rome après une lourde défaite contre Hubert Hurkacz (6−1, 6–3), Rafael Nadal ne rassure pas à quelques jours de Roland Garros.

Arnaud Di Pasquale ne se fait pas d’illu­sions. Sur le plateau d’Eurosport, l’an­cien 39e joueur mondial affiche son pessi­misme concer­nant le Majorquin.

« C’est exac­te­ment pour ça que je dis malheu­reu­se­ment, le score est très sévère, très inquié­tant, et que sur un tournoi sur terre battue qu’il a gagné dix fois, se retrouver à perdre contre Hurkacz qui n’est pas le plus grand des Terriens, même si c’est un très bon joueur qui est capable de très bien jouer sur cette surface. Prendre 6–1 et 6–3, forcé­ment, on se projette pour Roland Garros, ça paraît compliqué pour lui d’espérer faire un résultat. On espère qu’il jouera déjà. On se disait qu’il allait nous rassurer. Il y a quand même pas mal de déconvenues. »