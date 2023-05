S’il n’a battu qu’une seule fois Novak Djokovic en onze matchs (à Madrid en 2013), Grigor Dimitrov se réjouit de retrouver le Serbe en seizièmes de finale à Rome afin de pouvoir jauger son niveau de jeu.

« Ce genre de match permet de tester mes capa­cités. C’est certain. J’aime ces matchs. Je sais que je n’ai pas le meilleur bilan contre lui, mais j’aime jouer contre Novak et tous les autres grands joueurs pour voir où j’en suis. On ne sait jamais, à la fin de la journée, j’aime toujours avoir ma chance, donc on ne sait jamais comment cela va se passer », a déclaré le 33e mondial au micro de l’ATP après sa victoire contre Stan Wawrinka au tour précédent.