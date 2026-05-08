Dino Prizmic se souviendra sans doute toute sa vie de vendredi 8 mai 2026. Le jour où il a battu Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−2, 2–6, 6–4).
Lors de l’interview sur le court, le jeune croate de 20 ans a expliqué ce que cette victoire représente.
Dino Prizmic after beating Djokovic in Rome— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 8, 2026
“To do it against your idol Novak Djokovic here in Rome where he’s won it 6 times. Can you put it into words?”
Dino : “For me now it’s hard to say. I’ll just say now big respect for Novak. He’s my idol. It was definitely a great match… pic.twitter.com/15Vf3CZgj9
Question : « Réussir ça face à son idole, Novak Djokovic, ici à Rome, où il a remporté le tournoi à six reprises. Comment trouver les mots pour décrire ça ? »
Dino Prizmic : « Pour moi, c’est difficile à dire pour l’instant. Je dirai simplement que j’ai un immense respect pour Novak. C’est mon idole. J’ai vraiment livré un super match aujourd’hui (vendredi). J’ai joué de manière incroyable. Je veux juste rester concentré et être prêt pour le prochain match. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 21:15