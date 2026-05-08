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Dino Prizmic, après sa victoire contre Djokovic : « Je dirai simple­ment que j’ai un immense respect pour Novak. C’est mon idole »

Par
Baptiste Mulatier
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Dino Prizmic se souviendra sans doute toute sa vie de vendredi 8 mai 2026. Le jour où il a battu Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−2, 2–6, 6–4).

Lors de l’in­ter­view sur le court, le jeune croate de 20 ans a expliqué ce que cette victoire représente. 

Question : « Réussir ça face à son idole, Novak Djokovic, ici à Rome, où il a remporté le tournoi à six reprises. Comment trouver les mots pour décrire ça ? »

Dino Prizmic : « Pour moi, c’est diffi­cile à dire pour l’instant. Je dirai simple­ment que j’ai un immense respect pour Novak. C’est mon idole. J’ai vrai­ment livré un super match aujourd’hui (vendredi). J’ai joué de manière incroyable. Je veux juste rester concentré et être prêt pour le prochain match. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 21:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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