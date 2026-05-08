Dino Prizmic se souviendra sans doute toute sa vie de vendredi 8 mai 2026. Le jour où il a battu Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−2, 2–6, 6–4).

Lors de l’in­ter­view sur le court, le jeune croate de 20 ans a expliqué ce que cette victoire représente.

Dino Prizmic after beating Djokovic in Rome



“To do it against your idol Novak Djokovic here in Rome where he’s won it 6 times. Can you put it into words?”



Dino : “For me now it’s hard to say. I’ll just say now big respect for Novak. He’s my idol. It was defi­ni­tely a great match… pic.twitter.com/15Vf3CZgj9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 8, 2026

Question : « Réussir ça face à son idole, Novak Djokovic, ici à Rome, où il a remporté le tournoi à six reprises. Comment trouver les mots pour décrire ça ? »

Dino Prizmic : « Pour moi, c’est diffi­cile à dire pour l’instant. Je dirai simple­ment que j’ai un immense respect pour Novak. C’est mon idole. J’ai vrai­ment livré un super match aujourd’hui (vendredi). J’ai joué de manière incroyable. Je veux juste rester concentré et être prêt pour le prochain match. »