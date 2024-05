Au sujet des chan­ge­ments apportés à son team, Novak a été clair.

« J’ai toujours été favo­rable à avoir autour de moi une équipe et un envi­ron­ne­ment de qualité, des personnes expertes dans leur domaine, qui ont de l’ex­pé­rience, des connais­sances et qui comprennent aussi la psycho­logie. Un prépa­ra­teur physique, un coach qui ont ces compé­tences c’est très impor­tant car vous passez beau­coup de temps en tournée ensemble. Vous les voyez plus que votre propre famille. Mon nouveau prépa­ra­teur physique, je le connais bien car j’ai travaillé pendant de nombreuses années avec lui, il ne m’a pas fallu long­temps pour m’adapter à son programme, nous nous connais­sons assez bien et j’ai donc l’im­pres­sion que nous étions en phase dès le début sur ce que nous voulions faire et sur la manière d’aborder le programme de forma­tion sur et en dehors du court »