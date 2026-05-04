Absent depuis le 12 mars dernier et une défaite en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic va bel et bien faire son grand retour sur les courts à l’occasion des Internationaux d’Italie, à Rome, qui débuteront ce mercredi 6 mai.
En attendant ses débuts pour lesquels il sera opposé à Marton Fucsovics ou un joueur issu des qualifications, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem était présent ce lundi à l’entraînement sur le fameux Foro Italico où il a été accueilli comme il se doit par le public local.
The moment we’ve all been waiting for… @DjokerNole back on court 🔥@InteBNLdItalia | #IBI26 pic.twitter.com/55eHs3UfQC— ATP Tour (@atptour) May 4, 2026
Une ovation triomphale pour celui qui visera un septième titre dans la capitale italienne.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 19:56