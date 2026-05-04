Absent depuis le 12 mars dernier et une défaite en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic va bel et bien faire son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion des Internationaux d’Italie, à Rome, qui débu­te­ront ce mercredi 6 mai.

En atten­dant ses débuts pour lesquels il sera opposé à Marton Fucsovics ou un joueur issu des quali­fi­ca­tions, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem était présent ce lundi à l’en­traî­ne­ment sur le fameux Foro Italico où il a été accueilli comme il se doit par le public local.

Une ovation triom­phale pour celui qui visera un septième titre dans la capi­tale italienne.