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Djokovic accueilli comme un roi avant son grand retour sur les courts

Par
Thomas S
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Absent depuis le 12 mars dernier et une défaite en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic va bel et bien faire son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion des Internationaux d’Italie, à Rome, qui débu­te­ront ce mercredi 6 mai.

En atten­dant ses débuts pour lesquels il sera opposé à Marton Fucsovics ou un joueur issu des quali­fi­ca­tions, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem était présent ce lundi à l’en­traî­ne­ment sur le fameux Foro Italico où il a été accueilli comme il se doit par le public local. 

Une ovation triom­phale pour celui qui visera un septième titre dans la capi­tale italienne. 

Publié le lundi 4 mai 2026 à 19:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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