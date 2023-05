En confé­rence de presse sur le Masters 1000 de Rome, le Serbe a été forcé­ment inter­rogé sur le cas Alcaraz qui rede­viendra auto­ma­ti­que­ment numéro 1 mondial à l’issue de cette étape romaine.

« C’est étrange que nous n’ayons pas été dans le même tableau depuis le début de la saison, mais nous avons tous les deux eu nos circons­tances. Quoi qu’il en soit, Carlos sera le numéro 1 à l’issue de ce tournoi et il le mérite, car il a joué un tennis formi­dable, à un très bon niveau. Il est le joueur à battre sur cette surface, sans aucun doute. Bien sûr, tout dépendra de la présence ou non de Nadal à Roland Garros, mais Alcaraz arri­vera en tant que grand favori, sans aucun doute. Nous ne nous sommes rencon­trés qu’une seule fois, l’année dernière à Madrid, et ici je pense que nous ne pour­rions nous rencon­trer qu’en finale, ce que nous aime­rions tous les deux faire. »