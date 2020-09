Solide face à Caruso, Novak Djokovic avait à coeur de revenir sur un court pour reprendre confiance : « C’était la première fois que quelque chose comme ça m’arrivait. J’ai eu mentalement des hauts et des bas pendant cinq jours . Puis j’ai commencé à m’entraîner sur terre battue. J’attendais ce match avec impatience, car j’avais besoin de me sentir à nouveau dans une dynamique positive. Je me suis bien senti sur le court. C’était très important pour moi, après ce qui s’est passé à New York, de commencer la saison sur terre battue par une victoire et de me sentir bien sur le terrain. C’était le cas. Caruso était un solide adversaire. Il est entré dans le match avec une grande confiance, alors que moi j’étais encore un peu secoué à cause de celui de New York. Il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Mais pour le moment, je suis très satisfait « .