Alors qu’il est apparu diminué lors de sa défaite face au qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a fait preuve d’une grande élégance en confé­rence de presse, refu­sant de mini­miser la perfor­mance de son jeune adversaire.

Question : « Je sais que vous ne voulez pas mini­miser la perfor­mance de votre adver­saire, mais pouvez‐vous nous expli­quer ce que vous ressen­tiez sur le court ? Était‐ce l’es­tomac ? L’épaule ? »

Djokovic : « J’espère que vous comprenez que je ne parlerai pas de ça. Je tiens à féli­citer Dino. C’est une victoire méritée pour lui. J’étais venu pour disputer un match ou plus. Malheureusement, je n’ai pu en jouer qu’un seul. Ce n’est pas grave. Je suis au moins content d’avoir lutté jusqu’au bout. Je tiens à remer­cier le public. C’était encore une fois incroyable. Le soutien et l’amour que j’ai reçus, ce n’est pas quelque chose que je tiens pour acquis. »