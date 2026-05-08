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Djokovic, après sa défaite d’en­trée : « J’espère que vous comprenez que je ne parlerai pas de ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il est apparu diminué lors de sa défaite face au qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic a fait preuve d’une grande élégance en confé­rence de presse, refu­sant de mini­miser la perfor­mance de son jeune adversaire.

Question : « Je sais que vous ne voulez pas mini­miser la perfor­mance de votre adver­saire, mais pouvez‐vous nous expli­quer ce que vous ressen­tiez sur le court ? Était‐ce l’es­tomac ? L’épaule ? »

Djokovic : « J’espère que vous comprenez que je ne parlerai pas de ça. Je tiens à féli­citer Dino. C’est une victoire méritée pour lui. J’étais venu pour disputer un match ou plus. Malheureusement, je n’ai pu en jouer qu’un seul. Ce n’est pas grave. Je suis au moins content d’avoir lutté jusqu’au bout. Je tiens à remer­cier le public. C’était encore une fois incroyable. Le soutien et l’amour que j’ai reçus, ce n’est pas quelque chose que je tiens pour acquis. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 21:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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