Alors qu’il est apparu diminué lors de sa défaite face au qualifié croate Dino Prizmic (79e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (2−6, 6–2, 6–4), pour son retour à la compétition après deux mois d’absence, Novak Djokovic a fait preuve d’une grande élégance en conférence de presse, refusant de minimiser la performance de son jeune adversaire.
Question : « Je sais que vous ne voulez pas minimiser la performance de votre adversaire, mais pouvez‐vous nous expliquer ce que vous ressentiez sur le court ? Était‐ce l’estomac ? L’épaule ? »
Djokovic : « J’espère que vous comprenez que je ne parlerai pas de ça. Je tiens à féliciter Dino. C’est une victoire méritée pour lui. J’étais venu pour disputer un match ou plus. Malheureusement, je n’ai pu en jouer qu’un seul. Ce n’est pas grave. Je suis au moins content d’avoir lutté jusqu’au bout. Je tiens à remercier le public. C’était encore une fois incroyable. Le soutien et l’amour que j’ai reçus, ce n’est pas quelque chose que je tiens pour acquis. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 21:03