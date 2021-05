En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial est apparu plutôt zen. Pour Novak les choses ne sont pas aussi compli­quées que cela : « C’est un moment diffé­rent de celui que j’ai vécu pendant tant d’an­nées, je ne peux le nier mais en même temps je ne me sens pas bizarre. J’ai hâte de fran­chir la prochaine étape de ma carrière et de ma vie où je passerai plus de temps avec ma famille, où je ferai simple­ment d’autres choses qui m’in­té­ressent. J’essaie de jouer un certain nombre de tour­nois spéci­fiques afin de me préparer au mieux pour les tour­nois du Grand Chelem. Je n’ai pas bien joué à Monte Carlo ou à Belgrade, mais j’es­père changer à Rome et à Belgrade 2 où je serai présent. J’améliore tous les jours ma forme physique et je construis lente­ment mon jeu pour atteindre son apogée à Paris »