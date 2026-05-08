On savait que la reprise allait être compliquée mais on imaginait pas que Nole allait tomber dès son entrée en lice face au Croate Dino Prizmic. Battu en trois manches (2−6, 6–2, 6–4), Novak n’a pas semblé tout à fait prêt physiquement. Alors qu’il avait expliqué qu’il venait à Rome surtout pour préparer Roland‐Garros, le GOAT est donc passé à côté.
Il a mené, résisté, hurlé, crié sur sa box, mais au bout de 2h15, Djokovic perd pour la 1ère fois d’entrée à Rome où il fut roi 6 fois.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 8, 2026
Dommage ce passage à vide au 2e set.
L’état d’esprit est là.
L’envie, le coeur, aussi.
Mais le corps, j’ai un doute.
Il lui faut des matchs. pic.twitter.com/G9BgsC0BL8
Il doit donc trouver une alternative, il en existe puisque Hambourg organise un ATP 500 la semaine précédent Roland tout comme Genève même s’il s’agit d’un ATP 250.
On se souvient que l’an dernier Nole s’était inscrit à la derrnière minute en Suisse. Il avait même remporté le titre dans une finale assez intense face à Hubert Hurkacz.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 20:42