On savait que la reprise allait être compli­quée mais on imagi­nait pas que Nole allait tomber dès son entrée en lice face au Croate Dino Prizmic. Battu en trois manches (2−6, 6–2, 6–4), Novak n’a pas semblé tout à fait prêt physi­que­ment. Alors qu’il avait expliqué qu’il venait à Rome surtout pour préparer Roland‐Garros, le GOAT est donc passé à côté.

Il a mené, résisté, hurlé, crié sur sa box, mais au bout de 2h15, Djokovic perd pour la 1ère fois d’entrée à Rome où il fut roi 6 fois.



Dommage ce passage à vide au 2e set.



L’état d’esprit est là.

L’envie, le coeur, aussi.

Mais le corps, j’ai un doute.

Il lui faut des matchs. pic.twitter.com/G9BgsC0BL8 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 8, 2026

Il doit donc trouver une alter­na­tive, il en existe puisque Hambourg orga­nise un ATP 500 la semaine précé­dent Roland tout comme Genève même s’il s’agit d’un ATP 250.

On se souvient que l’an dernier Nole s’était inscrit à la derr­nière minute en Suisse. Il avait même remporté le titre dans une finale assez intense face à Hubert Hurkacz.