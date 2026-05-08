Accueil ATP ATP - Rome

Djokovic déjà dehors, le Serbe doit réagit vite…

Par
Jean Muller
-
439

On savait que la reprise allait être compli­quée mais on imagi­nait pas que Nole allait tomber dès son entrée en lice face au Croate Dino Prizmic. Battu en trois manches (2−6, 6–2, 6–4), Novak n’a pas semblé tout à fait prêt physi­que­ment. Alors qu’il avait expliqué qu’il venait à Rome surtout pour préparer Roland‐Garros, le GOAT est donc passé à côté. 

Il doit donc trouver une alter­na­tive, il en existe puisque Hambourg orga­nise un ATP 500 la semaine précé­dent Roland tout comme Genève même s’il s’agit d’un ATP 250.

On se souvient que l’an dernier Nole s’était inscrit à la derr­nière minute en Suisse. Il avait même remporté le titre dans une finale assez intense face à Hubert Hurkacz.

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 20:42

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥