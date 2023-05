Si la victoire a redonné le sourire à Novak Djokovic lors de l’in­ter­view sur le court, ses regards noirs durant la rencontre, la poignée de main avec Cameron Norrie et ses décla­ra­tions en confé­rence de presse montrent qu’il n’a pas aimé l’at­ti­tude de son adver­saire ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Pour rappel, le Britannique a envoyé un smash dans le mollet de Nole alors que ce dernier, certain de perdre le point, lui avait tourné le dos.

« J’ai regardé le replay. Je ne sais pas s’il m’a vu. Mais je pense qu’on peut toujours voir où le joueur est posi­tionné sur le terrain. La balle était très lente et très proche du filet. J’ai fait demi‐tour parce que le point était terminé pour moi. Il a le droit de prendre un temps mort médical (juste avant que Djokovic ne serve pour le match, ndlr), de frapper sur un joueur, de me dire « come on » au visage après plus ou moins chaque point. Ce n’est pas fair‐play, ce n’est pas comme ça qu’on se comporte les uns avec les autres. Mais c’est auto­risé. Cameron est un mec très sympa en dehors du court et nous nous sommes toujours bien entendus donc je ne comprends pas ce genre d’at­ti­tude sur le court. Mais c’est comme ça. Il a mis le feu et j’ai répondu. Je ne vais pas laisser quel­qu’un se comporter comme ça et baisser la tête. Je vais répondre. Mais ce qui se passe sur le terrain, on le laisse sur le terrain et on passe à autre chose », a lâché l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.