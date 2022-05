Novak Djokovic a dû évoluer à un excellent niveau pour venir à bout d’un très bon et très inspiré Felix Auger‐Aliassime, en quarts de finale à Rome vendredi soir. Le numéro 1 mondial, forcé­ment satis­fait de sa perfor­mance, a été bluffé par le Canadien qu’il affron­tait pour la première fois, et qui, appa­rem­ment, cache bien son jeu.

» Je le connais très bien, mais nous ne nous étions jamais rencon­trés en compé­ti­tion. Il a un service mortel. S’entraîner avec Auger‐Aliassime est très diffé­rent que de jouer contre lui en compé­ti­tion (rires). C’était très incon­for­table de retourner le service de Felix. Il réagit et se déplace bien, c’est un joueur très complet. Au cours du deuxième set, lorsque je menais 5–2, je pensais que le match était plus ou moins résolu, mais Felix a beau­coup élevé le niveau et a compliqué le match jusqu’à la fin. Tout ce qui s’est passé à partir de là est de son mérite car la vérité est que sa réac­tion était incroyable », a souligné Nole en confé­rence de presse.

Il va désor­mais affronter Casper Ruud en demies ce samedi, aux alen­tours de 19h30.