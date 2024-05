Même si cette défaite fait très mal, Nole a été forcé­ment surtout inter­rogé en confé­rence de presse sur sa bles­sure au crâne. Ce qu’il a révélé fait froid dans le dos.

« C’était une situa­tion très malheu­reuse et malchan­ceuse pour moi. C’était un acci­dent, le gars s’est penché par‐dessus la barrière et la bouteille est tombée de son sac à dos et a atterri direc­te­ment sur ma tête. C’était évidem­ment inat­tendu. Je ne regar­dais même pas en l’air. J’ai alors ressenti un coup très fort à la tête. Cela m’a beau­coup affecté. Ensuite, j’ai reçu des soins médi­caux. Pendant une demi‐heure, une heure, j’ai eu des nausées, des vertiges, du sang, beau­coup de choses diffé­rentes. J’ai réussi à dormir. J’ai eu des maux de tête. Le lende­main ou hier, tout allait bien, alors je me suis dit que c’était bon. Peut‐être que ça va. Peut‐être pas »