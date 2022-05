Alors que les demi‐finales du Masters 1000 de Madrid vont avoir lieu ce samedi, le tirage au sort de celui de Rome (8 au 15 mai) a déjà eu lieu.

Et encore une fois, Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent dans la même partie de tableau. Et cette fois, Carlos Alcaraz ne pourra pas empê­cher les retrou­vailles entre les deux légendes en demi‐finales car il se situe dans l’autre partie, avec Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev.

Il faut égale­ment souli­gner les très belles affiches du 1er tour.

Ce tournoi de Rome promet des étincelles.

Parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

#Djokovic path in Rome :

1R : Bye

2R : Harris/Karatsev

3R : Opelka

QF : Schwartzman/Auger‐Aliassime

SF : Nadal/Ruud

F : Tsitsipas/Zverev/Rublev — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) May 6, 2022

Parcours poten­tiel de Nadal :

Nadal’s path to 11th Rome title :



2R : Isner/Q

3R : Shapovalov

QF : Ruud/Hurkacz

SF : Djokovic/FAA/Schwartzman

F : Tsitsipas/Zverev/Alcaraz — Luigi Gatto (@gigicat7_) May 6, 2022

Les quarts de finals potentiels :

Possible #IBI22 quarter‐finals

Djokovic – Auger‐Aliassime

Nadal – Ruud

Rublev – Tsitsipas

Alcaraz – Zverev#tennis — Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 6, 2022

Découvrez le tirage au sort complet de l’édition 2022 du Masters 1000 de Rome ci‐dessous :