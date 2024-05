Novak va enfin rejouer au tennis après avoir pris beau­coup de bon temps. Motivé, le Serbe veut réussir en Italie comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« J’ai eu beau­coup de temps pour me reposer et m’en­traîner, j’ai eu un bon bloc d’en­traî­ne­ment. Je suis arrivé ici il y a deux jours pour jouer sur le court central et m’en­traîner encore quatre ou cinq jours avant mon premier match contre des joueurs de haut niveau. Évidemment, c’est diffé­rent lorsque vous vous entraînez avec eux, en jouant des sets d’en­traî­ne­ment, vous voyez où en est votre jeu et vous vous préparez à être en bonne forme pour le premier match offi­ciel. Je pense que je suis sur la bonne voie pour atteindre le sommet à Roland Garros. J’espère qu’ici à Rome, je pourrai mieux jouer qu’à Monte‐Carlo. Voyons voir, c’est la première fois que Rome et Madrid sont des événe­ments de près de deux semaines comme Indian Wells et Miami. Je suppose que cela vous donne plus de temps pour récu­pérer entre les matches si vous restez en vie dans le tournoi, ce qui, je pense, m’est utile »