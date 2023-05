Même s’il a livré une copie assez étrange face à Rune, le Serbe n’était pas plus abattu que cela en confé­rence de presse.

Interrogé sur sa capa­cité à pouvoir l’emporter à Paris, il a été assez clair dans sa réponse.

« Je m’en­traîne et que je me prépare pour le tournoi le plus impor­tant de la saison sur terre battue pour moi. Je sais que je peux toujours mieux jouer. Je suis impa­tient de travailler sur les diffé­rents aspects de mon jeu, de mon corps, et j’es­père être à 100 % de ma forme. C’est l’ob­jectif. J’ai toujours mes chances en Grand Chelem contre n’im­porte qui, sur n’im­porte quelle surface, au meilleur des cinq manches. Voyons comment cela va se passer »