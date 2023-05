Après un match solide mais qu’il a eu du mal à démarrer, Novak Djokovic a voulu préciser les choses concer­nant son coude.

« Il faisait très froid. Je ne jouais pas avec ça ces jours‐ci, alors avec 17 ou 18 degrés, j’ai eu très froid. Parfois, cela affecte la façon dont je me sens avec mon coude et tout le reste. J’ai donc voulu mettre ma coudière pour me sentir au chaud. Je pense que c’est plus confor­table pour moi »