Novak Djokovic l’a fait, à bientôt 35 ans. Tombeur de Casper Ruud en demies à Rome, le numéro 1 mondial a remporté sa 1000e victoire en carrière. Quatre joueurs seule­ment avaient passé cette barre symbo­lique avant lui : Jimmy Connors, Ivan Lendl ainsi que Roger Federer et Rafael Nadal.

Toujours attentif aux records, Nole était bien sûr heureux de rejoindre ses deux grands rivaux. « Je suis fier de célé­brer ces 1 000 victoires. J’ai vu Roger et Rafa célé­brer ça ces dernières années et j’avais hâte d’at­teindre cette barre moi‐même. Je suis vrai­ment privi­légié d’avoir autant de victoires sur le circuit. Du temps s’est écoulé depuis ma première victoire et j’es­père pouvoir conti­nuer à gagner », s’est réjoui le Serbe en confé­rence de presse.

Djokovic peut parfaire cette magni­fique semaine avec un titre ce dimanche (16h), à condi­tion de gagner contre Stefanos Tsitsipas qu’il retrouve pour la première fois depuis la finale de Roland‐Garros en 2021.