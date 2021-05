Auteur d’une rencontre aboutie en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome face à Davidovich Fokina (6–2, 6–1), Novak Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse plutôt satis­fait même s’il sait qu’il devra être encore meilleur pour battre Stefanos Tsitsipas qui l’at­tend en quarts de finale.

« Alejandro a très bien commencé, il m’a un peu surpris au début, mais j’ai vite pu imposer mon rythme. Je pense que j’étais très solide en fond de court et j’ai bien profité de quelques erreurs inat­ten­dues de sa part. Je me vois dans une très bonne tendance, aujourd’hui (jeudi) j’ai joué environ 20 à 30% mieux que contre Fritz et je pense que je peux conti­nuer à m’amé­liorer. Je devrai le faire pour le match des quarts de finale car Stefanos et Matteo jouent très bien. Je dois être plus concentré en tout cas, j’ai fait trop d’er­reurs côté coup droit qui pour­raient me coûter cher vendredi. J’aimerais jouer trois matchs de plus ici », a déclaré le numéro 1 mondial.