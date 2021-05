Juste à la sortie du court, Novak Djokovic s’est exprimé au sujet de son succès face à Stefanos Tsitsipas. Il était évidem­ment fier de sa perfor­mance et surtout prêt à repartir sur le court pour se quali­fier pour la finale : « Cela s’est joué sur un point. En fait, il y a eu deux matchs. Hier, Stefanos était le plus fort. Les condi­tions de jeu aujourd’hui étaient complè­te­ment diffé­rentes, beau­coup plus rapides. Je me suis accroché à l’idée remporter le second set. Cela m’a boosté. Je suis parvenu aussi à contrôler mes nerfs. Maintenant, je sais qu’un autre chal­lenge m’at­tend, mais je suis prêt à le relever. Je ne me sens pas fatigué. J’ai pas beau­coup joué cette année »