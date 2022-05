A bientôt 35 ans, Novak Djokovic n’a rien perdu de sa moti­va­tion. Il a toujours aussi faim. Après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale, où il va retrouver Stanislas Wawrinka (ce jeudi aux alen­tours de 16h), le numéro 1 mondial a expliqué sa mentalité.

« La défaite est toujours une réalité qu’un athlète doit accepter, même si bien sûr j’es­saie toujours de gagner. Si vous voulez réussir à un tel niveau, vous devez avoir cette menta­lité en perma­nence. Je n’entre pas sur le court pour m’amuser mais pour gagner et ensuite peut‐être m’amuser. Je ne suis certai­ne­ment pas le seul dans ce cas. Tous les joueurs de tennis du monde veulent gagner et être numéro un dans le monde. J’ai l’ha­bi­tude d’être dans une posi­tion où l’on attend beau­coup de moi, mais c’est mon choix. Je choisis toujours de conti­nuer, je suis amou­reux de ce sport qui heureu­se­ment me procure encore beau­coup d’émo­tions, me permet de voyager, et de ressentir la chaleur du public. Comme toute chose dans la vie, il y a des points posi­tifs et néga­tifs, mais pour moi, les points posi­tifs sont beau­coup plus dominants. »