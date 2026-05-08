Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe va faire son retour ce vendredi à Rome où il affron­tera le Croate Dino Prizmic (79e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour.

De passage en confé­rence de presse deux mois après son dernier match, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait part de son enthousiasme.

LE MODÉRATEUR : Novak, bon retour sur le circuit ATP. Nous ne t’avons pas vu depuis Indian Wells. Comment te sens‐tu et comment envisages‐tu le match contre Prizmic ?

NOVAK DJOKOVIC : C’est drôle, ‘bon retour sur le circuit ATP’. C’est drôle. Ça fait long­temps que je ne t’avais pas entendu dire ça. Ayant disputé deux tour­nois cette année, je comprends bien pour­quoi tu as formulé ta ques­tion ainsi (souriant). C’est génial d’être de retour. J’avais hâte de reprendre la compé­ti­tion, de rejouer des tournois.