Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, officiellement en raison d’une blessure à l’épaule.
Le Serbe va faire son retour ce vendredi à Rome où il affrontera le Croate Dino Prizmic (79e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour.
De passage en conférence de presse deux mois après son dernier match, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait part de son enthousiasme.
LE MODÉRATEUR : Novak, bon retour sur le circuit ATP. Nous ne t’avons pas vu depuis Indian Wells. Comment te sens‐tu et comment envisages‐tu le match contre Prizmic ?
NOVAK DJOKOVIC : C’est drôle, ‘bon retour sur le circuit ATP’. C’est drôle. Ça fait longtemps que je ne t’avais pas entendu dire ça. Ayant disputé deux tournois cette année, je comprends bien pourquoi tu as formulé ta question ainsi (souriant). C’est génial d’être de retour. J’avais hâte de reprendre la compétition, de rejouer des tournois.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 16:25