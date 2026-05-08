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Djokovic, lors de sa confé­rence de presse avant son retour : « Je comprends bien pour­quoi tu as formulé ta ques­tion ainsi »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe va faire son retour ce vendredi à Rome où il affron­tera le Croate Dino Prizmic (79e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour. 

De passage en confé­rence de presse deux mois après son dernier match, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait part de son enthousiasme. 

LE MODÉRATEUR : Novak, bon retour sur le circuit ATP. Nous ne t’avons pas vu depuis Indian Wells. Comment te sens‐tu et comment envisages‐tu le match contre Prizmic ?
NOVAK DJOKOVIC : C’est drôle, ‘bon retour sur le circuit ATP’. C’est drôle. Ça fait long­temps que je ne t’avais pas entendu dire ça. Ayant disputé deux tour­nois cette année, je comprends bien pour­quoi tu as formulé ta ques­tion ainsi (souriant). C’est génial d’être de retour. J’avais hâte de reprendre la compé­ti­tion, de rejouer des tournois.

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 16:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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