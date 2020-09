Novak Djokovic a eu chaud. Face à son ami Filip Krajinovic en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le numéro 1 mondial a difficilement remporté le premier set après 1h28 de jeu. Une manche décisive qui lui a permis de dérouler dans la deuxième (7-6(7), 6-3). Interrogé après cette prestation, « Nole » a reconnu que c’était très compliqué.

« C’est l’un des sets les plus longs que j’ai disputés au cours de ma carrière. Ce n’est jamais facile émotionnellement de jouer un tel set, et contre l’un de mes meilleurs amis, avec qui j’ai joué il y a 10 ans en Serbie, a déclaré le natif de Belgrade. Je savais que j’étais à un bon niveau, c’était mon deuxième match sur terre battue, je n’ai pas commencé comme je l’aurais voulu, avec beaucoup d’erreurs. Mais je dois lui donner beaucoup de crédits parce qu’il a joué très agressivement et m’a poussé à la limite. Heureusement, j’ai progressé dans le deuxième set, et il a abaissé le niveau mentalement et physiquement, ce qui m’a permis de remporter le match. »