En confé­rence de presse à Rome ce lundi, Novak Djokovic est revenu avec satis­fac­tion sur sa semaine à Madrid, bouclée par une élimi­na­tion en demi‐finales. Malgré la défaite contre Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial s’est rassuré encore un peu plus avant cette semaine en Italie, qui va servir d’ul­time prépa­ra­tion avant Roland‐Garros.

« Chaque semaine, je me rapproche du niveau souhaité. À Madrid, même si j’ai perdu en demi‐finale, je pense avoir joué un très bon tennis. Même après un match de trois heures et demie contre Alcaraz, je me sentais physi­que­ment à 100%. J’ai bien récu­péré le lende­main, j’étais prêt, c’est une étape très posi­tive et encou­ra­geante avant Rome et, bien sûr, avant le grand objectif qui est Paris. Je suis dans la bonne direc­tion, je sais que je peux mieux jouer, mais je suis très auto­cri­tique sur ce que je fais sur le terrain. En même temps, je suis réaliste. J’espère main­tenir ce niveau tout au long de cette semaine pour construire et aller plus loin dans ce tournoi. Je veux arriver à Paris bien préparé. »

Nole va affronter Aslan Karatsev pour son entrée en lice, a priori mercredi.