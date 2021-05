Novak Djokovic a vécu un samedi très puis­sant avec le retour d’un public très chaud. Comme il l’a expliqué, il a emma­ga­siné plein d’énergie et se dit prêt pour aller défier Rafael Nadal.

« C’est super de le jouer à nouveau en finale. C’est le gars que j’ai rencontré le plus de fois dans ma carrière. Certainement mon plus grand rival de tous les temps. Jouer contre lui sur terre battue en finale de l’un des plus grands tour­nois du monde me motive toujours plus. Même après tout ce que nous avons vécu dans notre carrière, il y a toujours cette exci­ta­tion lorsque nous devons nous faire face. Je suis très heureux que nous montrions que nous ne recu­lons pas face aux attaques de la « Next Gen ». »