Hier, lorsque le match a été inter­rompu à cause de la pluie, alors que les deux joueurs avaient joué sous une fine bruine l’en­semble du match, le numéro 1 mondial a commenté pété les plombs.

En confé­rence de presse après son succès face à un Taylor Fritz agressif et combattif, il s’est excusé : « J’étais stressé, mais je pense que c’était le bon choix pour arrêter le match. Ce n’est pas la première fois ou proba­ble­ment la dernière que je vais vivre de telles condi­tions. Et même avec autant d’ex­pé­rience derrière moi, je suis toujours boule­versé et je perds mon sang‐froid. Mais c’est OK. À la fin de la journée, ce sont d’ex­cel­lentes leçons. Je vais essayer de prendre en compte certaines choses impor­tantes de cette journée »