Rafael Nadal est toujours favori lorsqu’il s’engage dans un tournoi sur terre battue. Mais le fait qu’il ne se soit pas rendu à New York, et qu’il se soit entraîné depuis plusieurs semaines sur terre battue, lui donne un grand atout en plus selon Novak Djokovic. Ce dernier pense que la transition dur-terre battue ne sera pas aisée.

« Je suis heureux d’être ici à Rome, je suis convaincu que retourner sur le terrain m’aidera à ne penser à rien d’autre. En même temps, je comprends pourquoi Zverev et Thiem, de retour de la finale, ont choisi de ne pas venir. Nadal mérite une discussion à part : il est le favori sur terre battue, à Roland Garros et à tout autre tournoi. Il s’entraîne sur cette surface depuis un certain temps et cela ne peut être qu’un avantage, assure le numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Ubitennis. Pour les autres il y aura une période d’adaptation. J’ai eu quelques jours pour m’entraîner mon premier match, je pense qu’ils suffisent mais ce sera le terrain qui le dira. Il m’est déjà arrivé à plusieurs reprises dans ma carrière de passer soudainement du dur américain à la terre battue, pour quelques engagements en Coupe Davis. Je sais à quel point c’est exigeant. »