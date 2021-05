En confé­rence de presse, fatigué, Novak a fait « court » mais concis. Il a notam­ment évoqué les échanges qu’il a eu avec Rafael Nadal : « Rafa et moi avons ri un peu aujourd’hui dans le vestiaire après avoir battu Tsitsipas. Nous plai­san­tons sur l’idée les personnes âgées n’aban­donnent toujours pas. Je l’ai vu dire quelque part il y a quelques jours que Roger, lui et moi sommes vieux, mais je ne suis pas d’ac­cord avec lui. Je pense que nous montrons une énergie diffé­rente et fraîche » a expliqué Novak soulagé de s’être sorti des griffes de Tsitsipas puis de Sonego.

Un match face à Sonego où il pense avoir réalisé une belle perfor­mance : « Je suis très fier de ce que j’ai accompli aujourd’hui. C’était une très longue journée. J’ai passé près de cinq heures sur la piste. Je me suis libéré d’une situa­tion très diffi­cile devant Tsitsipas. D’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à renverser la vapeur. Je pense que j’ai joué même à un niveau supé­rieur contre Sonego »