Ce dimanche, Novak Djokovic s’est qualifié pour sa 52e finale en Masters 1000, sa 10e dans la Capitale romaine. Accroché par un excellent Casper Ruud, le numéro 1 mondial a dû montrer les crocs pour ne pas concéder la première manche. Interrogé sur l’élimination de Rafel Nadal qu’il aurait pu rencontrer dans une finale de gala, « Nole » reconnait que c’est forcément différent : « Ne pas jouer Nadal en finale est chose de différent, mais je ne veux sous-estimer aucun joueur qui y arrivera. Hier (samedi), j’ai vu le match de Schwartzman et c’était impressionnant, il a joué le match de sa vie et cela montre que tout est possible au tennis. »