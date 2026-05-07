Accueil ATP ATP - Rome

« Djokovic n’est peut‐être pas en mesure de remporter Roland‐Garros et il n’est peut‐être pas au meilleur de sa forme, mais quel plaisir de le voir s’en­traîner et de savoir qu’il va parti­ciper à la compé­ti­tion », se réjouit José Moron

Par
Baptiste Mulatier
-
1050

Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe prépare son grand retour à Rome où il affron­tera soit Dino Prizmic (79e mondial) soit Marton Fucsovics (57e) pour son entrée en lice au deuxième tour. 

Si son état de forme demeure encore incer­tain après plusieurs semaines d’absence, la simple pers­pec­tive de revoir Djokovic sur les courts enthou­siasme déjà les obser­va­teurs et les fans. Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, n’a pas caché son impatience :

« Djokovic n’est peut‐être pas en mesure de remporter Roland‐Garros. Il n’est peut‐être pas au meilleur de sa forme et manque un peu de rythme. Mais quel plaisir de le voir s’en­traîner et de savoir qu’il va parti­ciper à la compé­ti­tion ! Le jour où il ne sera plus là, il nous manquera énormément. »

L’excitation est à son comble !

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 12:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥