Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe prépare son grand retour à Rome où il affron­tera soit Dino Prizmic (79e mondial) soit Marton Fucsovics (57e) pour son entrée en lice au deuxième tour.

Si son état de forme demeure encore incer­tain après plusieurs semaines d’absence, la simple pers­pec­tive de revoir Djokovic sur les courts enthou­siasme déjà les obser­va­teurs et les fans. Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, n’a pas caché son impatience :

« Djokovic n’est peut‐être pas en mesure de remporter Roland‐Garros. Il n’est peut‐être pas au meilleur de sa forme et manque un peu de rythme. Mais quel plaisir de le voir s’en­traîner et de savoir qu’il va parti­ciper à la compé­ti­tion ! Le jour où il ne sera plus là, il nous manquera énormément. »

Puede que Djokovic no esté para ganar Roland Garros.



Puede que no esté a su mejor nivel y esté algo oxidado.



Pero vaya el gusa­nillo que despierta verle entrenar y saber que va a competir.



El día que no esté se le echará muchí­simo de menos. pic.twitter.com/7owdWwonYv — José Morón (@jmgmoron) May 6, 2026

L’excitation est à son comble !