Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, officiellement en raison d’une blessure à l’épaule.
Le Serbe prépare son grand retour à Rome où il affrontera soit Dino Prizmic (79e mondial) soit Marton Fucsovics (57e) pour son entrée en lice au deuxième tour.
Si son état de forme demeure encore incertain après plusieurs semaines d’absence, la simple perspective de revoir Djokovic sur les courts enthousiasme déjà les observateurs et les fans. Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, n’a pas caché son impatience :
« Djokovic n’est peut‐être pas en mesure de remporter Roland‐Garros. Il n’est peut‐être pas au meilleur de sa forme et manque un peu de rythme. Mais quel plaisir de le voir s’entraîner et de savoir qu’il va participer à la compétition ! Le jour où il ne sera plus là, il nous manquera énormément. »
Puede que Djokovic no esté para ganar Roland Garros.— José Morón (@jmgmoron) May 6, 2026
Puede que no esté a su mejor nivel y esté algo oxidado.
Pero vaya el gusanillo que despierta verle entrenar y saber que va a competir.
El día que no esté se le echará muchísimo de menos. pic.twitter.com/7owdWwonYv
L’excitation est à son comble !
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 12:27