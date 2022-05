Facile vain­queur d’un Stan Wawrinka encore très loin du niveau des « Top Players », Nole a tenu à rendre hommage au Suisse. Sans l’ac­ca­bler, le Serbe a fait un point précis de ce qu’il a vu sur le court.

« Tout d’abord, c’est formi­dable de revoir un grand cham­pion comme Stan, qui a remporté deux matchs après une longue période. Nous savons tous à quel point Stan a été impor­tant pour notre sport ces dix dernières années. Il a remporté trois tour­nois du Grand Chelem, il a atteint le top cinq et a long­temps fait partie du Top 10. Je souhaite que Stan revienne au niveau où il était, il le fera c’est certain. Lui seul sait à quel point c’était diffi­cile tout ce temps avec toutes les chirur­gies et les bles­sures auxquelles il a dû faire face. Vous pouvez donc voir sur le terrain qu’il est plus lent qu’il ne l’était lors­qu’il jouait le mieux. Je suis sûr qu’avec son équipe, il fait tout son possible pour être au mieux de sa forme, mais cela prend du temps »